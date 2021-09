Bij Leipzig zijn ze onder de indruk van Club: "Het is een ploeg met bovengemiddeld veel talenten"

Bij RB Leizpig hebben ze de prestatie van Club Brugge tegen PSG goed in het hoofd geprent. De Duitsers nemen het duel zeker niet licht op.

Trainer Jesse Marsch weet waar de kracht van Club Brugge ligt. "Het is een ploeg met bovengemiddeld veel talenten, vooral voorin. Ze hebben vleugelspelers die hoog opkomen en agressief verdedigen, daarmee komen ze makkelijk tot scoren. Ze spelen ook vaak met mandekking op het hele veld. We zullen actief moeten zijn aan de bal en de duels zullen belangrijk zijn. Club Brugge heeft het de sterspelers van PSG heel moeilijk gemaakt."

Doelman Peter Gulacsi heeft de namen duidelijk goed bestudeerd. "We hebben veel beelden bekeken en zijn goed voorbereid. Noa Lang is een heel sterke speler. De andere twee, Charles De Ketelaere en Kamal Sowah, zijn ook gevaarlijk. Club heeft een beetje van alles. Ze spelen op een hoog tempo en hebben voorin technisch vaardige spelers. Club Brugge kan gevaarlijk worden zonder veel balbezit te hebben, dat hebben we tegen PSG gezien."