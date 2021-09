Waar moet Charles De Ketelaere heen als hij Club Brugge verlaat?

Charles De Ketelaere blijft het enorm goed doen en dat ontgaat de scouts van heel wat Europese topploegen niet.

De Champions League is voor enkele spelers van Club Brugge de ideale speeltuin om zichzelf in de kijker te spelen voor een transfer in de nabije toekomst.

Eén van die toppers is Charles De Ketelaere. Zijn ambities om naar het buitenland te trekken zijn groot, maar hij wil zelf ook niet overhaasten. Olivier Deschacht zocht samen met Laurens De Bock uit waar de sterkhouder van Club Brugge het best zou passen.

“Na een lange discussie kwamen we er op uit dat hij Thomas Müller moet opvolgen bij Bayern München. Dat is voor ons de beste ploeg. Müller is ook een beetje hetzelfde type. We zijn alle competities en spelers afgegaan en hebben hem geanalyseerd, dit was onze conclusie", zei Deschacht in de podcast van Eleven Insiders.