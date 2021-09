📷 Tielemans de duurste die achter het muurtje lag? Nope! Zelfs Messi doet het!

Toch wel een opmerkelijk beeld gisteren: Lionel Messi die zich bij een vrije trap voor Manchester City achter het muurtje ging leggen. Dat beeld ging intussen de wereld rond.

De meesten denken dat het de schlemiel van de ploeg is die achter dat muurtje moet gaan liggen. Het is uitgevonden deels omdat Messi zelf wel eens een vrije trap onder de opverende muur durft trappen. De eerste die het ooit deed was Ronaldinho, bij Barcelona.

Sindsdien zijn veel ploegen ervoor bevreesd. Een tijdje geleden moest ook Youri Tielemans die taak op zich nemen en het hij werd 'de duurste voetballer die ooit achter een muurtje moest liggen' genoemd. Maar dat record is hij sinds gisteren duidelijk kwijt!

© photonews