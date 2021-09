Peter Gulacsi reageert na de nederlaag tegen Club Brugge

Club Brugge zorgde dinsdagavond voor een nieuwe stunt in de Champions League, door met 1-2 te gaan winnen in Leipzig.

Doelman Peter Gulacsi van RB Leipzig reageerde na de wedstrijd met de nodige ontgoocheling in de stem: "Onze eerste helft was niet goed."

Moeilijke positie in groep

"We hadden het moeilijk in de opbouw, konden weinig doen met ons balbezit en gaven te veel slechte passes."

"De tweede helft was beter: we waren actiever, maar konden niet echt door hun pantser breken. De situatie in onze groep ziet er nu niet goed uit, tegen PSG moeten we nu vol aan de bak."