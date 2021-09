Racing Genk op volle sterkte tegen Dinamo Zagreb

Goed nieuws bij Racing Genk want ze kunnen op volle sterkte aantreden in de Europa League tegen Dinamo Zagreb. De Kroatische kampioen is een geduchte tegenstander die zeker niet te onderschatten is.

Théo Bongonda miste de voorbije drie wedstrijden maar is weer fit en klaar om te spelen. Carlos Cuesta trainde zonder problemen mee en is inzetbaar. John van den Brom: “Behalve Simen Juklerød en de jongens die we afgevaardigd hebben voor de Youth League is iedereen inzetbaar. Da’s mooi. Ze zijn zondag wel degelijk weer diep gegaan, vertellen de data ons. Maar die zeggen ook dat ze weer uitstekend gerecupereerd zijn.” Simen Juklerød is de enige speler die op dit moment geblesseerd is. Vic Chambaere, Jay-Dee Geusens, Andras Németh en Luca Oyen waren woensdagavond actief in de UEFA Youth League, bij het Duitse FC Köln. Racing Genk won met 2-4. Op volle sterkte tegen Dinamo. Ontdek onze selectie: https://t.co/KHXHGBiNUi 🔵⚪#mijnploeg #gnkdin — KRC Genk (@KRCGenkofficial) September 29, 2021

