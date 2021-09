Antonio Conte kijkt naar Tuchel om Lukaku beter te doen spelen: "Vorig seizoen hadden ze geen spits, terwijl Lukaku een referentie is"

Romelu Lukaku zijn kanon zwijgt al vier matchen op rij. Dat is hem vorig seizoen bij Inter niet overkomen. Zijn voormalige coach, Antonio Conte, kijkt daarvoor naar Chelsea-trainer Thomas Tuchel.

Lukaku zou zich meer moeten kunnen opwerpen als aanspeelpunt. "Ik denk dat hij het nog beter kan, vooral met zijn techniek", zei Conte bij Sky Italia. "Hij zit al op een heel hoog niveau, maar een speler moet zich blijven verbeteren tot de dag van zijn pensioen. Er zijn matchen waarin je hem moet stimuleren, maar verder is hij een van de moeilijkste aanvallers om te bespelen, omdat hij schade kan aanrichten in elk deel van het veld."

Zijn ploegmaats lijken hem echter nog niet te kunnen aanspelen. "Ik denk dat Chelsea er nog niet achter is hoe hem te gebruiken", vervolgt hij. "Vorig seizoen hadden ze geen echte spits, terwijl Romelu een echte referentie is in de aanval. Als ze kunnen uitzoeken hoe je Lukaku moet gebruiken, dan kan Chelsea dit seizoen het te kloppen team worden in de Champions League."