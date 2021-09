Franse flankverdediger van Manchester City wordt geweerd van FIFA22

Gamers zullen Benjamin Mendy op FIFA22 niet kunnen opstellen. EASports heeft beslist om de flankverdediger (voorlopig) uit het spel te weren.

Benjamin Mendy zal op FIFA22 niet in het team van Manchester City of van de Franse nationale ploeg te vinden zijn. Het is een voorlopige maatregel van EASports.

Begin volgend seizoen moet Mendy zich verantwoorden voor vier verschillende verkrachtingen en seksueel misbruik. In het echte leven heeft Manchester City de Fransman ook al op non-actief gezet.