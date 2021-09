Kan Roberto Martinez Charles De Ketelaere nog altijd niet meenemen bij de Rode Duivels?

Morgen maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor de Nations League bekend. Er zijn enkele hete hangijzers, zoals ook Charles De Ketelaere van Club Brugge.

De selectieplaatsen zijn alvast duur, want Roberto Martinez zal nu slechts 23 spelers meenemen naar Italië, terwijl er dat bij andere interlands altijd meer dan 30 waren.

Voor Jan Ceulemans is er alvast geen twijfel mogelijk. “Dat kan toch niet anders dan dat hij er nu bij is?”, zegt Ceulemans aan Het Nieuwsblad. “Hij heeft nu toch al heel veel mensen overtuigd.”

Ceulemans wijst ook naar het competitieformat. “Bovendien is zo'n competitie als de Nations League perfect om jonge talenten tegen landen als Frankrijk en Italië of Spanje te laten spelen. Als hij er nu niet bij is of weer niet mag spelen, zet ik daar toch mijn vraagtekens bij.”