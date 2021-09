Ronald Koeman berust in nieuwe nederlaag: "We gaan de Champions League niet winnen"

Nadat Barcelona op de openingsspeeldag van de Champions League verloor van Bayern Munchen, ging het nu onderuit bij Benfica.

Benfica was in de tweede groepsmatch van de Champions League met 3-0 duidelijk een maatje te sterk voor FC Barcelona. Op de openingsspeeldag werd ook al met 0-3 verloren van Bayern Munchen.

"Neen, de Champions League gaan we niet winnen", zei Koeman laconiek. “we hebben op dit moment niet echt het geluk en ook niet de echte klasse voorin om het verschil te maken. En dat heeft Barcelona altijd gehad. En dat is nu minder.”

De nederlaag was volgens Koeman daar dan ook en logisch gevolg van. “We missen natuurlijk ook nog steeds een aantal aanvallers. We hadden hier niet eens een rechtsbuiten, en dat in een selectie van Barcelona. Ik vind het allemaal niet zo vreemd hoor.”

Koeman liet zich ook horen over zijn positie als trainer die al een tijdje ter discussie staat. "Als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, zal het een probleem zijn voor mij. We leven in een wereld waarin er geen vertrouwen is als je verliest en als je wint is ineens al het vertrouwen weer aanwezig. Ik denk dat het erg opportunistisch is allemaal.”