Ronaldo redt Manchester United: "Ik speelde niet goed, maar wist dat ik zou scoren"

Cristiano Ronaldo bezorgde Manchester United in de Champions League de overwinning tegen Villarreal met een late goal.

De Portugees scoorde in de slotminuut en gaf zo zijn ploeg alsnog de overwinning in de Champions League tegen Villarreal.

Analist en oud-ploegmakker Rio Ferdinand kreeg een smsje van Ronaldo. “Cristiano stuurde me net na de match een bericht: ‘Ik speelde niet goed, maar wist gewoon dat ik nog zou scoren.’”

Voor Ronaldo was het de 178ste match in de Champions League, nooit speelde iemand meer wedstrijden. De goal en de zege zetten dat record nog wat extra in de verf.