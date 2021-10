Deze middag wordt de selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt, maar deze centrale verdediger zal er alvast niet bij zijn

Roberto Martinez kan volgende week niet rekenen op een van de steunpilaren van het voorbije EK. Thomas Vermaelen mag niet meereizen wegens gezondheidsmaatregelen in Japan.

De nieuwe selectie van de Rode Duivels wordt binnen een dik uur bekengemaakt, maar Thomas Vermaelen, 35 jaar oud, zal de komende twee wedstrijden in de Nations League missen, aldus La Dernière Heure.

Vermaelen, die voor Vissel Kobe speelt, mag Japan nog steeds niet verlaten wegens de strenge gezondheidsmaatregelen van het land. Hij is momenteel een vaste waarde voor zijn club in de J-League. Thomas Vermaelen heeft de nationale kleuren niet meer kunnen dragen sinds 2 juli en het verlies in de kwartfinale tegen Italië.