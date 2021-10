FC Barcelona organiseerde 4 uur 's nachts een spoedvergadering

Na zwaar te hebben verloren van Bayern München (0-3) op de eerste speeldag, werd FC Barcelona woensdagavond opnieuw vernederd. Ze gingen zwaar de boot in tegen het Portugese Benfica (3-0) in de Champions League.

FC Barcelona doet het slecht en Ronald Koeman is de kop van jut na een nieuwe nederlaag in de Champions League. Met 0 op 6 staat Barcelona troosteloos laatste in hun groep. Joan Laporta, de president van Barça, Rafa Yuste, de vice-president, Mateu Alemany, de alegemeen directeur en Enric Masip, de adviseur van de president, hebben in de nacht van woensdag op donderdag een ontmoeting gehad over de wedstrijd van Benfica.



Ze vergaderden over de toekomst van de Nederlandse coach, Ronald Koeman, en dat tot 4 uur 's nachts. In de komende dagen zullen ze bepalen of ze hem al dan niet ontslagen, maar de situatie van Koeman lijkt nu meer dan ooit onhoudbaar geworden.