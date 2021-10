Vandevoordt heeft excuus: "Ik werd geraakt, misschien door een eigen speler"

Maarten Vandevoordt zei vorige week na de match tegen Antwerp dat hij niet te best ging slapen. Wel, we durven denken dat hij na Dinamo Zagreb ook niet zijn beste nacht kende. Bij de fase voor de penalty van de 0-3 ging hij pijnlijk in de fout.

Vandevoordt ging naar een hoge bal toe, maar bokste er helemaal naast, waardoor Munoz een penalty-overtreding maakte. Dit is heel frustrerend. Het geluk zat vanavond niet mee. Wat er bij die tweede penalty gebeurde? Ik wou die hoge bal gaan halen en werd geraakt. Door wie weet ik niet, het kan ook een eigen speler zijn", verontschuldigde hij zich. "We hebben vandaag ook goed gespeeld, maar we hebben onze kansen niet afgewerkt. Op dit niveau worden kleine foutjes afgestraft en dat is vanavond gebeurd. De focus moet nu weer volop naar Eupen, daar moeten we weer knallen.”