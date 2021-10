📷 Ook in Genk problemen met vuurpijlen: uitvak stond in brand

Niet enkel in Antwerpen hadden ze last met bengaals vuur en vuurpijlen. In Genk moest de match even stilgelegd worden omdat supporters van Dinamo Zagreb brandende projectielen op het veld wierpen.

In de tweede helft leek het opeens alsof het hele uitvak van de Cegeka Arena in de hens stond. Er steeg een grote rookpluim op van al het binnengesmokkelde bengaals vuur dat afgestoken werd. De Kroatische fans konden door de eigen spelers aangemaand worden ermee te stoppen. Maar de vraag is altijd: hoe krijg je zo'n hoeveelheid vuurwerk mee naar binnen? © photonews © photonews © photonews