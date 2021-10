Lierse Kempenzonen laat punten liggen tegen negen spelers van Moeskroen

Lierse Kempenzonen tegen Moeskroen eindigde in een gelijkspel. Beide ploegen schieten hier niet veel mee op.

Moeskroen begon prima aan de partij. De wedstrijd was nog niet goed op gang of Carcela bracht de bezoekers al op voorsprong. Halfweg de eerste periode kwam de thuisploeg weer op gelijke hoogte, met een afgeweken schot zette Yagan de 1-1 op het bord. Dit was eveneens de ruststand.

In het begin van de tweede helft kreeg Lepoint van Moeskroen rood en mocht gaan douchen. De penalty die hij veroorzaakte werd omgezet door Abdallah waardoor Lierse Kempenzonen op voorsprong kwam. Lang stond die voorsprong niet op het veld want dezelfde Abdallah maakte een paar minuten later een eigen doelpunt.

Op het einde van de partij moest Moeskroen nog met 9 verder. Dit na een tweede gele kaart van doelpuntenmaker Carcela.

Ondanks een punt blijft Moeskroen troosteloos laatste staan terwijl Lierse Kempenzonen Westerlo verder ziet uitlopen. Deze hebben nu 17 punten terwijl Lierse Kempenzonen op de 2de plaats staat met 11 punten.