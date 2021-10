Engeland maakt zich klaar voor kraker tussen Liverpool en Manchester City

In de Engelse Premier League kijken Liverpool en Manchester City elkaar in de ogen om 17u30.

Het is al van 2017 geleden dat er een andere ploeg dan Manchester City of Liverpool de Premier League kon winnen. Na Chelsea in 2017 ging de titel 3x naar Manchester City en één keer naar Liverpool. In 2019 was Liverpool dan weer vice-kampioen en een jaartje later werd City vice-kampioen, kortom Liverpool-Manchester City kondigt zich aan als een echte kraker.

Na de enorm dominante winst op het veld van Chelsea vorige week, zouden we geneigd zijn om Manchester City tot favoriet uit te roepen in dit duel. Maar City ging in de Champions League deze week met 2-0 onderuit op het veld van PSG dankzij onder andere een heerlijk doelpunt van Lionel Messi. Wanneer er een goed blok staat, lijkt het voor de Citizens lastig om te scoren. Zo speelden ze twee weken geleden nog 0-0 tegen Southampton.

Liverpool won in de Champions League dan wel overtuigend van Porto (1-5) maar kon in de competitie geen afstand nemen van Brentford vorige week (3-3). In de competitie speelden ze eind augustus 1-1 tegen Chelsea nadat The Blues één helft met 10 stonden.

Het is bovendien de laatste wedstrijd voor de interlandbreak en Kevin De Bruyne lijkt stilaan richting zijn beste niveau aan het groeien te zijn. Als hij tegen Liverpool een glansprestatie kan neerzetten, zal hij vol vertrouwen zijn voor de Nations League-eindfase met de Rode Duivels.