Barça-voorzitter legt Koeman letterlijk én figuurlijk het zwijgen op

Ronald Koeman zou vanavond één van de gasten zijn in de Nederlandse talkshow HLF8. Maar dat is niet naar de zin van Joan Laporta. En dus gaat het feestje niet door.

Ronald Koeman profiteert van de interlandbreak om een retourtje te doen naar Nederland. Vanavond werd hij verwacht in een talkshow, maar dat gaat niet door.

"Alles was in kannen en kruiken", klinkt het bij redacteur Luuk Kramer. "Maar plots kregen we de melding dat het niet kon doorgaan. Joan Laporta liet aan Koeman weten dat hij in Nederland niet met de media mag babbelen."