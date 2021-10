Corona-uitbraak bij 1B-club: "Wij proberen hen te overtuigen om zich te laten vaccineren"

SK Deinze ging zondag in eigen huis ietwat verrassend onderuit tegen RWDM (1-2). Een van de redenen was ongetwijfeld de afwezigheid van enkele belangrijke pionnen, die met een coronabesmetting in quarantaine zaten.

Heel wat Deinze-spelers beslisten immers om zich niet te laten vaccineren, tot ongenoegen van het bestuur. Liefst vier basisspelers zaten in quarantaine en moesten passen voor het duel tegen RWDM. "We hebben al groepsgesprekken gehad en een-op-eendebatten, maar we blijven proberen om hen te overtuigen zich te laten vaccineren. Tot dusver zonder resultaat", aldus CEO Marc Van Maele in het Nieuwsblad. "Dit is een verhaal van rechten, maar ook van plichten. We wijzen onze spelers op de verantwoordelijkheid die ze daarin hebben."