Didier Deschamps: "Ik weet wat ik wil doen"

De Rode Duivels nemen het donderdag in Italië op tegen Frankrijk in de halve finales van de Nations League. Een pittig duel wordt het ongetwijfeld.

Frans bondscoach Didier Deschamps is alvast een verwittigd man en is zich volop aan het voorbereiden op het duel.

Opties

Gaat hij spelen in een 3-4-3 zoals hij tegen Finland gebruikte afgelopen september? Met twee spitsen ging het niet van harte tegen Bosnië-Herzegovina en Oekraïne.

"Ik weet welke ploeg ik graag tussen de lijnen wil brengen. We zullen zien of dat mogelijk is", aldus Deschamps op zijn persconferentie.