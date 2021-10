Transfertarget Europese topclubs zegt nee tegen nieuw contract bij Fiorentina

Het transfertarget van Tottenham en Atletico Madrid afgelopen zomer, Dusan Vlahovic, heeft zonet nee gezegd tegen een nieuw contract bij Fiorentina.

Deze zomer aasden Atletico Madrid en Tottenham achter het 21-jarige talent, Dusan Vlahovic. De Serviër bleef uiteindelijk bij Fiorentina waar hij nog tot 30 juni 2023 onder contract ligt. De spits begon dit seizoen goed aan het seizoen. In zeven wedstrijden in de Serie A scoorde hij vier keer en gaf hij ook één assist. In de Coppa Italia scoorde hij twee keer in één wedstrijd.

Die goede prestaties zorgden ervoor dat Fiorentina een nieuw contract aanbood aan Vlahovic. Dat aanbod sloeg hij vandaag vriendelijk af. Hij kon de bestbetaalde speler worden in de geschiedenis bij Fiorentina. Benieuwd hoe deze situatie zal eindigen...