Dante Vanzeir heeft veel te danken aan ex-coach en analist: "Ik zal nooit vergeten wat hij voor me gedaan heeft"

Bij Union gooit Dante Vanzeir al sinds begin vorig seizoen hoge ogen. De Limburger breekt dit seizoen helemaal door in de Jupiler Pro League. Een opsteker voor de goalgetter, want in het verleden kreeg hij af te rekenen met heel wat blessureleed.

Zo scheurde Dante Vanzeir in een jeugdinterland de kruisbanden van zijn knie af. Het was op die zwarte avond dat Gert Verheyen, Vanzeirs toenmalig coach, zich van zijn grootste kant liet zien. "Ik zal nooit vergeten wat hij voor mij gedaan heeft", vertelt Vanzeir in Het Nieuwsblad. "We wonnen die interland, maar toch ging alle aandacht naar mij. Gert vroeg iedereen om me in die zware periode te steunen. Die empathie... zoiets kom je zelden tegen in het voetbal."

"Tijdens mijn afwezigheid mocht niemand met het rugnummer zeven spelen van Gert. Want dat was mijn shirt, volgens hem. Ik heb Gert heel hoog zitten", aldus de sneltrein van Union.