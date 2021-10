"Iemand als Theate kunnen we goed gebruiken"

Arthur Theate, die voor de beloften werd geselecteerd, trainde dinsdag al mee met de Rode Duivels. Jason Denayer was immers twijfelachtig en met amper drie andere centrale verdedigers in de selectie had Martinez geen overschot.

Initieel zou Theate als een soort back-up van Denayer fungeren. Geraakte hij niet speelklaar, dan zou Theate hem in de selectie vervangen. Door het uitvallen van Thorgan Hazard kwam er alsnog een plaatsje vrij voor de 21-jarige verdediger van Bologna. "Het klopt dat Thomas Vermaelen en Zinho Vanheusden niet fit zijn, maar we volgden Arthur al een tijdje van nabij. Ik denk dat zijn transfer naar Italië er op het juiste moment kwam", vertelde bondscoach Roberto Martinez woensdagavond op de persconferentie in Turijn. "Hij heeft met Bologna net een goed weekend achter de rug. Bovendien is hij een profiel dat we goed kunnen gebruiken", besluit de bondscoach.