Pini Zahavi in tegenaanval: makelaar dient klacht in wegens schending van onderzoeksgeheim

Pini Zahavi, de flamboyante Israëlische makelaar, gaat in de tegenaanval. Zahavi dient een klacht in wegen schending van het onderzoeksgeheim, nadat vorige week bekend raakte dat hij aangeklaagd was wegens valsheid in geschrifte, fraude en witwassen.

Het federaal parket opende een onderzoek naar Zahavi en Moeskroen. Er werd aangenomen dat Zahavi via buitenlandse bedrijven probeerde te verbergen dat Moeskroen onder zijn controle stond. Dat is immers verboden als spelersmakelaar. L'Equipe weet dat de advocaten van Zahavi woensdag klacht hebben ingediend wegens schending van het onderzoeksgeheim. "Naast de geheimhouding van het onderzoek, wordt ook het beginsel van vermoeden van onschuld van onze cliënt geschonden", klinkt het. Eerder diende ook Mogi Bayat al een soortgelijke klacht in nadat RTBF met de reportage 'Le milieu du terrain' informatie uit het dossier lekte.