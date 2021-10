Analist is duidelijk: "Met een Nations League komt de Gouden Generatie niet weg"

Een prijs pakken, dat heeft Roberto Martinez met deze gouden lichting van de Rode Duivels nog niet gedaan.

Over de coaching van Roberto Martinez is al veel gezegd. Analist Marc Degryse ziet toch nog mogelijkheden. "Roberto had op het EK niet dezelfde sterke coaching als in Rusland drie jaar geleden”, zegt Degryse aan HLN. “Zijn wedstrijdmanagement was niet altijd naar mijn goesting. Maar het is niét zijn schuld dat we verloren van Italië.”

Volgens Degryse moeten de Belgen vol voor het WK gaan, met Martinez. “Ik acht Martínez in staat om met deze kern nog een sterk WK te spelen. In Qatar moeten we nog eens voor het hoogste willen gaan. Eindwinst nu maakt voor mij niet dat je dan het WK en het mislukte EK zomaar mag vergeten. Met een Nations League komt de Gouden Generatie niet weg.”