Peter Vandenbempt schat Frankrijk in: "Speelden op het EK het beste kwartier van alle ploegen"

Wat brengt de halve finale van de Nations League vanavond voor de Rode Duivels in het duel met Frankrijk?

Een moeilijk vraagstuk, zo weet ook analist Peter Vandenbempt. "Het enige probleem is dat het moeilijk in te schatten is hoe goed dit Frankrijk is”, zegt hij bij Sporza. Ze zijn niet geweldig bezig, als je naar hun laatste wedstrijden kijkt.”

Toch is het een ploeg die kan flitsen als het nodig is. “De mot zit erin en de bondscoach ligt onder vuur. En ook N'Golo Kanté ontbreekt - toch de verpersoonlijking van de succesploeg van 2018. Al speelde Frankrijk tegen Zwitserland op het voorbije EK het beste kwartier van alle ploegen."

Ook over de Rode Duivels zijn er veel vraagtekens. "Hoe zit het met Eden Hazard? En uiteraard de nooddefensie. Ook Youri Tielemans moet iets laten zien. Zijn EK was toch een tegenvaller en bij Leicester loopt het momenteel moeilijk. Voor Tielemans zou het welgekomen zijn om nog eens zijn beste niveau te halen in een interland."