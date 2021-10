Ondertussen in Zuid-Amerika: Seleção boekt in slotfase negende zege op rij op weg naar WK, Argentinië struikelt

Terwijl in de Nations League de Final 4 aan de gang is, speelden in Zuid-Amerika Argentinië en Brazilië hun volgende WK-kwalificatiewedstrijd. Brazilië kan zijn ticket richting Qatar reeds boeken na zijn negende zege uit de kwalificaties. Argentinië heeft nog wat werk.

Brazilië stelde het in Caracas zonder de geschorste Neymar en had het ook niet gemakkelijk, want Venezuela kwam vroeg op voorsprong via Ramirez. Het duurde tot de laatste twintig minuten eer de Brazilianen gelijk konden maken via Marquinhos. In de slotfase ging Venezuela nog kopje-onder: Gabriel Barbosa (foto) lukte op strafschop de 1-2 en invaller Antony maakte er diep in blessuretijd nog 1-3 van.

Geen doelpunten in Argentinië - Paraguay

Argentinië had thuis tegen Paraguay een pak balbezit, maar de opening vinden bleek een veel moeilijkere opgave. Ondanks sterren als Messi en De Maria op het terrein bleef Argentinië steken op een scoreloos gelijkspel. Ook Uruguay en Colombia speelden overigens 0-0 gelijk. Er waren nog twee andere partijen: Ecuador - Bolivia werd 3-0 en Peru - Chili 2-0.

Veel is er niet aan de hand voor Argentinië, want ondanks het puntenverlies staat het met 19 punten wel mooi tweede in de stand. Dat zijn er wel 8 minder dan Brazilië, dat dus nog geen steek heeft laten vallen.