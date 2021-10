Nederland zwoegend voorbij Letland: "Niets nieuws onder de zon, zo had ik de match voorspeld"

Vrijdagavond kwam Nederland al vroeg op voorsprong op bezoek bij Letland. Daarna beet de ploeg van Louis Van Gaal de tanden stuk op Letland, dat ook enkele keren gevaarlijk kwam opzetten.

Louis Van Gaal vatte na afloop de match in zijn gekende stijl samen. "Het resultaat is altijd het belangrijkste, maar niet het enige dat telt. Eigenlijk verliep de wedstrijd perfect zoals ik jullie voor de match had voorspeld", aldus Van Gaal voor de micro van NOS. "Ik heb gezegd dat zij ook twee à drie kansen zouden krijgen. Dat zijn er vier geworden. En ik heb gezegd dat we zeker 70 procent balbezit gingen hebben. Wel, dat werd uiteindelijk 75 procent. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon dus."

Ei zo na liep Nederland in blessuretijd averij op, maar Bijlow schudde een goede redding uit de mouwen. "Dat was onnodig, we gaven die kans zelf weg. Er ging een hoop mis, maar dat hoort bij voetbal. Zelfs als we tegen een amateurteam zouden spelen, zouden ze ook twee kansen krijgen", besluit Van Gaal.

Met 16 op 21 staat Nederland aan de leiding in hun kwalificatiepoule voor het WK in Qatar. Noorwegen volgt op twee punten. Turkije staat op plaats drie met vier punten minder dan Oranje. Maandagavond kan Oranje aan haar doelpuntensaldo werken. Dan komt Gibraltar op bezoek in De Kuip.