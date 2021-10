Vanaken maakt zich ook ongerust over goals na rust: "We moeten op zoek gaan naar de reden"

De Belgen kwamen weer te zwak uit de kleedkamer. Iets dat toch vrij verontrustend begint te worden. Ook Hans Vanaken weet dat dit niet meer mag gebeuren.

“We moeten de beelden analyseren om na te gaan waarom we zo slecht starten na rust”, aldus Vanaken. “Tegen Frankrijk kregen we ook snel een goal tegen. Het is moeilijk uit te leggen waarom dit nu in twee matchen gebeurt, dus we moeten op zoek gaan naar de reden erachter.”

Na de inbreng van De Ketelaere en De Bruyne ging het wel beter. “De invallers brachten weer frisheid in de ploeg”, vond Vanaken. “En het kan makkelijk nog 2-2 worden. Het is sowieso jammer. Voor rust zochten we iets te snel diepte, maar hadden we de match wel nog redelijk onder controle. En na de rust krijgen we dan snel die doelpunten tegen. Soit, het was een degelijke match met een tegenvallend resultaat.”