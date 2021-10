Xavi denkt dan toch aan trainer worden bij Barcelona: "Sta voor alles open"

Xavi werd al genoemd als nieuwe trainer van FC Barcelona, maar tot nu toe hield hij altijd de boot heel goed af.

Xavi is aan de slag bij de Spaanse nationale ploeg en wil die opdracht niet zomaar laten schieten. Hij heeft er een contract tot 2023. Hij werd genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij FC Barcelona.

Ook bij Barcelona lijkt de interesse groot om hem als clubicoon aan te stellen als trainer van de club, net zoals de supporters dit helemaal zien zitten.

Nu laat hij toch een opening. “Elk aanbod zal worden geëvalueerd en dan zal een beslissing worden genomen”, zei Xavi bij TVE. “Ik weet niet waar mijn toekomst me zal brengen, maar ik sta voor alles open.”

Een opvolger voor Koeman is nog niet voor meteen, want Barcelona beschikt zo goed als zeker niet over de nodige middelen om hem te ontslaan. Voorzitter Laporta zei deze week nog dat hij voorlopig het vertrouwen houdt in de Nederlandse trainer.