Analist: "Door onwaarheden te vertellen, wordt bondscoach ongeloofwaardig"

Ook na de verloren halve finale tegen Frankrijk bleef Roberto Martinez opvallend positief over de prestatie van zijn spelers.

In Het Nieuwsblad stelt analist René Vandereycken zich vragen bij de communicatiestrategie van onze bondscoach. "Communicatie blijft toch een moeilijk item bij hem. Het viel me weer op dat hij na Frankrijk veel uitleg wil geven en alles positief blijft benaderen, maar dan bestaat het gevaar dat hij zich vastpraat. Door onwaarheden te vertellen, wordt hij op de duur ongeloofwaardig. In zoverre dat hij als persoon zelfs ongeloofwaardig overkomt."

"Sommige zaken die hij vertelt, liggen moeilijk. Dat ze verder gaan op deze manier van werken bijvoorbeeld. Terwijl die manier van werken de afgelopen vijf jaar geen enkele prijs heeft opgeleverd. Kan het zijn dat we in die tweede helft tegen Frankrijk dingen hebben gezien waaraan we de voorbije jaren te weinig hebben gewerkt? Het zijn vragen die we ons moeten stellen", besluit de ex-bondscoach.