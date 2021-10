Degryse heeft raad voor Martinez: "Dan heb je op zijn minst een alternatief"

Charles De Ketelaere was een van de lichtpunten voor de Rode Duivels in de Final Four van de Nations League. De linkspoot van Club Brugge gaf tegen Italië zijn visitekaartje af bij de Rode Duivels.

In HLN houdt Marc Degryse de selectiepolitiek van Martinez onder het vergrootglas. "Hij is heel trouw aan jongens die ons successen hebben geschonken, hij is hen misschien te dankbaar. Eigenlijk is het poepsimpel aan de top: enkel je laatste prestatie telt."

"Martinez moet de jongeren zélf klaarstomen, in plaats van te wachten tot ze klaar zijn. Daarom had ik zondag Charles De Ketelaere laten beginnen. Martinez wil voorzichtig zijn met hem, maar de tijd dringt. De jongeren, zoals ook Sambi Lokonga, moeten er kúnnen staan in Qatar, niet erna. Bereid hen er dan ook op voor!"

"Als dan blijkt dat de huidige generatie beter is, des te beter. Maar indien niet, heb je op zijn minst een alternatief", besluit Degryse.