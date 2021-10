Gehaald voor 135 miljoen euro: nu alweer op weg naar de uitgang bij Barcelona

Ousmane Dembélé was de eerste speler die Neymar moest komen vervangen. De Fransman kon zich echter nooit doorzetten in Catalonië. Aan het einde van dit seizoen is hij einde contract. Het ziet er dus naar uit dat de aankoop van 135 miljoen euro straks gratis de deur uitwandelt.

Premier League-clubs Liverpool en Manchester United zijn grote bewonderaars van de twee-voetige flankspeler.

Liverpool and Man United are reportedly set to do battle for the signature of Barcelona's Ousmane Dembele pic.twitter.com/ltg0Dsmzdg