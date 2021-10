Zomertransfer niet helemaal gelukkig bij PSG

Georginio Wijnaldum verliet deze zomer Liverpool transfervrij voor Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht moest dus geen transfersom betalen voor de middenvelder.

Sinds 11 september heeft de Nederlander maar 92 minuten gespeeld in alle competities. Hij is tot nu toe over alle competities in het totaal 6 keer aan de aftrap begonnen.

Ook bondscoach Van Gaal liet weten dat hij bezorgd is over de speelminuten die Wijnaldum bij zijn club krijgt.

Wijnaldum toont zich wel strijdvaardig: "Dat is voetbal, ik ga er moeten mee leren omgaan. Ik ben een vechter."