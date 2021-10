Mama Mbappé verklapt: "We hebben met PSG gepraat en dat ging goed"

Kylian Mbappé deed de voetbalwereld op zijn grondvesten daveren door openbaar te maken dat hij PSG in juli reeds zijn vertrekwens kenbaar had gemaakt. En toch blijft de deur op een kier staan.

Het is Fayza Lamari - beter gekend als de mama van - die heeft verklaard dat het nog niet zeker dat dat Kylian Mbappé ook effectief zal vertrekken. Al ontkent ze niet dat Real Madrid over de beste papieren beschikt.

Ondertussen probeert PSG van Mbappé de bestbetaalde speler ter wereld te maken. Met andere woorden: beter betaald dan ploegmaats Lionel Messi en Neymar. “Kylian voetbalt niet voor het geld. Anders had hij al lang bijgetekend.”

“We zijn momenteel in gesprek met PSG”, gaat mama Fayza verder bij RMC Sport. “Ik heb afgelopen maandag nog met Leonardo (sportief directeur van de Parijzenaren, nvdr.) gepraat en dat ging goed. De vraag is echter: komen we ook tot een overeenkomst?”