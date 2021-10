Gumienny geeft Martinez gelijk op twee punten van kritiek, maar: "Daar lacht UEFA niet mee"

Roberto Martinez liet zich afgelopen week in de Nations League negatief uit over de arbitrage, wat eigenlijk niet zijn gewoonte is.

Het was opvallend dat Roberto Martinez de arbitrage op de korrel neemt. Zeker na de match tegen Italië ging de bondscoach stevig door. “Het gebeurt trouwens niet zo vaak dat een bondscoach zulke zware kritiek uit op de scheidsrechters”, zegt Serge Gumienny bij HBVL. “Bij UEFA zien en horen ze dat ook niet graag, hoor, dat kan ik je verzekeren.” Dat er geen topref was voor de troostingsfinale vindt Gumienny alvast een fout van UEFA. “Toch een duel tussen de nummer één van de wereld en de Europees kampioen. Dat had wel gemogen, vind ik, alleen al uit respect.” Ook over de strafschop die Castagne tegen kreeg geeft Gumienny de bondscoach helemaal gelijk. “Voor mij was het geen penalty, omdat Castagne eerst op de bal is en hem duidelijk in hoekschop tikt. Dat hij Chiesa nadien ook raakt, telt niet. Mocht hij hem een meter de lucht in geschopt hebben, dat zou iets anders geweest zijn, maar dit was een normaal duel.” Er had dan ook anders ingegrepen moeten worden. “De VAR zal zich verschuilen achter het feit dat de ref geen clear error beging. Maar ik vind dat ze hem naar het scherm hadden moeten roepen. Dan zou de scheidsrechter zijn beslissing wél teruggedraaid hebben, daar ben ik vrij zeker van.”