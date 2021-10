'De nachtelijke beslissing over het aanblijven van Martinez werd toén al genomen'

Roberto Martinez zal zijn contract als Belgisch bondscoach uitdienen. Niet alleen de Spanjaard zelf, maar ook de bondstop heeft die beslissing genomen.

Binnenskamers valt te horen dat de Nations League - die troostfinale tegen Italië was een veredelde oefenwedstrijd - ervoor heeft gezorgd dat het geloof van Roberto Martinez is toegenomen. De bondscoach is ervan overtuigd dat België in Qatar zal meespelen voor de wereldtitel.

Ook de bondstop heeft inmiddels beslist dat vervanging niet aan de orde is. Meer zelfs: Het Laatste Nieuws weet dat die beslissing is genomen in de nacht van donderdag op vrijdag, na de verloren halve finale tegen Frankrijk. Het spel én de aanvalslust van de Rode Duivel stemden het management tevreden.