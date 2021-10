Van der Vaart lacht kritiek Courtois weg: "Je krijgt heel veel betaald, ga toch gewoon voetballen"

Thibaut Courtois haalde na de verloren troostfinale tegen Italië zwaar uit naar de UEFA en FIFA. Zij zouden volgens Courtois enkel en alleen aan geld denken, zonder daarbij rekening te houden met het welzijn van de spelers. Vooral de overvolle kalender is niet langer houdbaar volgens Courtois.

Voor aanvang van de wedstrijd Nederland-Gibraltar diende analist Rafael van der Vaart Courtois van antwoord. "Onzin vind ik het. Lever dan de helft in en dan heb je zes maanden vakantie... Voetbal toch gewoon. Je krijgt heel veel betaald door een club en natuurlijk is het een druk schema. Dat hebben we allemaal meegemaakt", aldus de ex-speler van onder meer Ajax, Tottenham en Real Madrid bij NOS.

Pierre Van Hooijdonk klonk iets genuanceerder en gaf toe dat de kalender veel voller is dan pakweg tien jaar geleden. Van der Vaart was niet onder indruk. "Wedstrijden zijn toch het leukste wat er is? Het is gezeur, zeker van een keeper... Die staat daar gewoon een beetje. Zelf heb ik van mijn 17 tot mijn 21 ook geen vakantie gehad", besluit de analist.