Martinez moet ook met Rode Duivels naar Qatar: "Maar het zou goed zijn als hij wat meer getriggerd zou worden"

De Rode Duivels hebben er een teleurstellend EK én finaleweekend van de Nations League opzitten. Marc Degryse ziet geen reden om Roberto Martinez aan de kant te schuiven. Al heeft hij wel een raad voor de KBVB.

“Roberto Martinez moet doorgaan tot het WK in Qatar”, is Marc Degryse stellig in Het Laatste Nieuws. “Dat toernooi komt er heel snel aan, dus in dat opzicht is continuïteit belangrijk. Bovendien zie ik weinig alternatieven: wie zou het moeten overnemen?”

Al moet de KBVB nadenken over de dubbele rol van de Spaanse coach. “Martinez is ook technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Wie moet hem dan uitdagen? Hij is de eindbaas. Het zou goed zijn als hij meer getriggerd zou worden.”