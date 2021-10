Peter Vandenbempt geeft Courtois overschot van gelijk: "Niet gezond"

Het speelschema van heel wat spelers is heel druk. En die kat werd de bel aangebonden afgelopen week.

Thibaut Courtois ging voorop in de 'strijd' tegen het al te drukke speelschema van de Belgen. We houden er zelfs ons debat over (lees HIER nog eens meer).

Overschot van gelijk

Peter Vandenbempt gaf bij EEN alvast de doelman gelijk: "Er zijn veel mensen binnen de voetbalwereld die de kwantiteit van matchen niet meer gezond vinden."

"Ik geef hem dan ook overschot van gelijk", aldus nog de man van de radio. Benieuwd of de beleidsmakers hem daarin zullen volgen.