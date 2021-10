Debat van de week: zo hoog ziet u Club Brugge eindigen in Champions League - en wat met het héél drukke programma voor voetballers?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar Club Brugge in de Champions League, nadat ze met een stevige 4 op 6 eraan begonnen. Dat levert hen een prima uitgangspositie op. Zeker ten opzichte van Leipzig, mogelijk ook tegen opzichte van de twee topfavorieten in de groep, PSG en Manchester City. Of ze de komende weken ook punten zullen pakken tegen The Citizens? Dat zal nog moeten blijken. U ziet toch vooral de derde plaats als een mogelijkheid voor blauw-zwart. Ondertussen bond Thibaut Courtois en met hem nog enkele andere spelers de kat de bal aan in verband met het (te) drukke programma voor de voetballers. Wat vinden jullie? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Is het programma van de voetballers te zwaar? Ja en daar moet iets aan gedaan worden 35% Ja, maar ze worden er genoeg voor betaald 50% Nee 15% Andere mening (laat in reacties weten wat) 0%