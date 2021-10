'Toekomstige Rode Duivel' geeft visitekaartje af bij beloften: gewild profiel

De nationale U21 boekten tegen Denemarken de vierde opeenvolgende zege en deden zo een goede zaak in de strijd om een EK-ticket. In de ploeg van Jacky Mathijssen zijn er heel wat spelers die de nodige ervaring opdeden in het profvoetbal, al geldt dit niet voor iedereen.

Zo liep Logan Ndenbe zich dinsdagavond negentig minuten de ziel uit het lijf tegen Denemarken. De 21-jarige Ndenbe liet zich opmerken door zijn explosiviteit en grinta, maar voor het grote publiek is hij vooralsnog een nobele onbekende. Eerder in deze campagne mocht Ndenbe al twee keer invallen tegen Kazachstan, maar tegen Denemarken begon hij voor het eerst in de basis. Dat deed hij complexloos en vol overgave.

© photonews

Moeskroen

Logan Ndenbe (°2000) is een jeugdproduct van Moeskroen. Op zijn zeventiende vertrok hij uit Henegouwen om aan de slag te gaan bij KV Oostende. Bij de Kustboys mag Ndenbe tijdens dat seizoen in POII debuteren van Adnan Custovic. Zijn carrière lijkt vertrokken te zijn, maar niets is minder waar. In de volgende twee seizoenen komt Ndenbe maar sporadisch aan spelen toe. Met amper vijftien officiële matchen in drie seizoenen verliet Ndenbe KV Oostende in 2020 transfervrij. Het was EA Guingamp, een Franse tweedeklasser, die Ndenbde kon overtuigen.

Turbulent seizoen

In zijn eerste seizoen pendelde Ndenbe tussen basis en bank in een turbulent seizoen, waarin Guingamp liefst drie trainers versleet. In deze jaargang verzamelde Ndenbe tot dusver vijf basisplaatsen, maar in de laatste drie competitiewedstrijden bleef de flankverdediger telkens negentig minuten aan de bank gekluisterd bij Guingamp, dat momenteel op een achtste plaats kampeert in de Ligue 2.

Doel: Premier League en Rode Duivels

Desondanks brandt Logan Ndenbe van ambitie. "Ik droom van de Premier League en hoop de toekomstige linksback van de Rode Duivels te worden", vertelde Ndenbe eerder dit jaar in La Dernière Heure. Of het zover zal komen, valt af te wachten. Feit is wel dat linskbenige verdedigers hoog op de verlanglijst staan bij de Rode Duivels.