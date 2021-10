'Bayern München en Newcastle strijden om de handtekening van 47-voudig Duits international'

Timo Werner lijkt op weg naar de uitgang bij Chelsea FC. Door de komst van Romelu Lukaku is de Duitser namelijk geen eerste keuze meer in de Londense aanval. Al moet hij niet lang zoeken naar een nieuwe club.

Volgens The Mirror staat Timo Werner zelfs al in contact met twee clubs. Newcastle United is op zoek naar aanvallende slagkracht. Bovendien willen de Magpies een spits die meteen inzetbaar is én de Premier League al kent.

Maar Newcastle krijgt serieuze concurrentie. Ook Bayern München heeft zich gemeld voor de 47-voudig Duits international. Der Rekordmeister vreest voor een vertrek van Robert Lewandowski en wil zich voorbereiden met de komst van Werner.