Moeskroen ontslaat Enzo Scifo na... slechte oefenwedstrijd (en 2 op 21 natuurlijk)

De terugkeer van Enzo Scifo in het voetbal was geen lang leven beschoren. De ex-international werd op 22 juni aangesteld als nieuwe coach van Moeskroen, maar is nu reeds ontslagen.

Moeskroen maakte er zich vanaf met een wel redelijk opvallend communiqué. "Na lange discussies en de nederlaag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Mandel United is het bestuur van Moeskroen tot de conclusie gekomen dat ze moesten scheiden van hun coach." "Enzo Scifo werd daarom deze donderdag aan het eind van de ochtend uit zijn functie ontheven. Hij wordt voor de trip van zondag naar Lommel vervangen door het duo Philippe Saint-Jean-Olivier Croes." Moeskroen staat laatste in 1B met amper 2 punten uit 7 wedstrijden.