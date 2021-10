CO2-uitstoot belangrijk? Manchester United kruipt voor... 10 minuten het vliegtuig op

Manchester United speelt om 16u tegen Leicester. Een verplaatsing van een slordige 120 kilometer, maar toch hebben de Mancunians het vliegtuig genomen.

Da's opstappen en voor je goed en wel neerzit, moet je er alweer af. Volgens The Sun duurde de vlucht zo'n tien minuten. United was wel van plan om de bus te nemen, maar er waren onderweg te veel opstoppingen. Dus een korte vlucht naar het King Power Stadium, wat hen op veel kritiek te staan kwam.

Nochtans draagt Man U het klimaat hoog in het vaandel. In juli sloten ze nog een samenwerkingsverband met de "Renewable Energy Group" af. "We hebben onze jaarlijkse CO2-uitstoot al met 2.700 ton verminderd en gebruiken enkel groene energie voor de gebouwen en faciliteiten", verdedigde de club zich bij de BBC.