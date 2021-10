Bayern Münchenspeler meldde zich vandaag bij de Spaanse rechtbank

In 2017 werd Lucas Hernandez, Franse speler van Bayern München, veroordeeld voor huiselijk geweld. Vandaag meldde hij zich bij de Spaanse rechtbank.

Op 13 oktober zag Lucas Hernandez dat het Hooggerechtshof in Madrid de aanhouding van de Franse international had bevolen. De verdediger van Bayern München werd samen met zijn partner Amelia de la Osa Lorente veroordeeld voor huiselijk geweld. Ze mochten elkaar niet meer zien en niet meer contacteren gedurende zes maand, maar trokken toch samen op huwelijksreis. Een gevangenisstraf van één jaar werd toen geëist. Ze gingen echter allebei in beroep en zo sleepte het proces aan.

Cadena COPE radio maakt bekend dat de wereldkampioen van 2018 vandaag, een dag voor de deadline, naar de rechter gestapt is. Binnenkort zullen we meer weten over de straf die Hernandez boven het hoofd hangt.