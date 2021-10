Mbo Mpenza moet na enkele maanden opkrassen bij Moeskroen : "De tijd om iets op te bouwen werd me niet gegund"

De kansloze nederlaag op bezoek bij Lommel (3-0) was de spreekwoordelijke druppel. Nadat Enzo Scifo vorige week de laan werd uitgestuurd bij Moeskroen, waren maandagochtend Mbo en Emile Mpenza aan de beurt.

Op social media komt Mbo Mpenza, die in het tussenseizoen werd aangeduid als sportief directeur, terug op zijn ontslag. "Maandagochtend kreeg ik tot mijn spijt te horen van Benjamin Seillier dat ik ontslagen was. Ik begon met heel veel ambitie en goede intenties aan dit project, waarvan ik besefte dat het moeilijk zou worden in het begin. Ik wilde deze uitdaging echter aangaan om de supporters te geven wat ze verdienen, namelijk Moeskroen opnieuw in de Belgische elite afzetten."

"Helaas staat de huidige situatie van de club in schril contrast met wat we voor ogen hadden. We blijven ver onder de verwachtingen, maar ik wist dat het tijd nodig hebben om op gang te komen. Die tijd werd me niet gegund", klinkt het onder meer.

-