Barça is het wachten beu en wil Camp Nou renoveren: "We kunnen zelfs geen oven aanzetten"

FC Barcelona wil liever vandaag dan morgen aan de renovatie van Camp Nou beginnen. Elena Fort is het wachten beu. De vice-president van de Catalaanse grootmacht gooit de knuppel in het hoenderhok.

FC Barcelona wacht namelijk op groen licht van de banken. Zonder lening kan Barça namelijk niet bouwen. Het feit dat Real Madrid binnenkort in een ultramodern Santiago Bernabeu zal spelen is een extra doorn in het Catalaanse oog.

“Camp Nou is dringend een een renovatie toe”, aldus Elana Fort in de Spaanse kranten. “De catering kan tegenwoordig zelfs geen oven gebruiken omdat het elektriciteitsnet te zwak is. We moeten de lichtmasten tijdens de matchen zelfs monitoren om geen panne te krijgen.”