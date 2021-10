Opnieuw kankercellen ontdekt bij Miguel Van Damme: "Het is een zware klap"

Enkele weken geleden leek het opnieuw de goede kant uit te gaan voor Miguel Van Damme, maar maandag kwam het nieuws naar buiten dat er opnieuw kankercellen zijn opgedoken bij de doelman.

Miguel Van Damme heeft opnieuw slecht nieuws gekregen. Terwijl het een tijdje geleden nog de goede kant leek uit te gaan, zijn er nu opnieuw kankercellen vastgesteld bij de keeper. Hij is uiteraard enorm aangeslagen.

Zijn reactie staat bij Het Laatste Nieuws te lezen. "Ik had wel een beetje gevreesd voor dit scenario. De afgelopen jaren kreeg ik na goed nieuws meestal slecht nieuws. We wisten het al even, maar hebben gewacht om er over te communiceren. Het is opnieuw een harde klap", aldus Miguel Van Damme.