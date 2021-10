Rondje op het Kampioenenbal: Ajax vernedert Borussia Dortmund, PSG en Real Madrid winnen

Club Brugge werd vanavond gewogen en te licht bevonden door Manchester City. Maar er stonden vanavond nog een pak wedstrijden in de Champions League op het programma. Een overzicht.

AFC Ajax 4 - 0 Borussia Dortmund

AFC Ajax haalde vanavond snoeihard uit tegen Borussia Dortmund. De Ajacieden legden er maar liefst vier in het Duitse mandje. Axel Witsel en Thomas Meunier stonden bij Gelb und Schwarz in de basis.

PSG 3 - 2 RB Leipzig

In de groep van Club Brugge had PSG vanavond de nodige moeite met RB Leipzig. Lionel Messi en Kylian Mbappé - Neymar ligt in de lappenmand - hielden uiteindelijk de drie punten thuis. PSG gaat aan de leiding met zeven punten.

© photonews

Shakhtar Donetsk 0 - 5 Real Madrid

De Koninklijke won vanavond probleemloos in Oekraïne, terwijl Thibaut Courtois - Eden Hazard is niet fit - zijn netten proper kon houden. Real Madrid staat zo naast FC Sheriff op kop.

Overige wedstrijden:

Atlético Madrid 2 - 3 Liverpool FC

FC Porto 1 - 0 AC Milan

Besiktas JK 1 - 4 Sporting CP

FC Internazionale 3 - 1 FC Sheriff