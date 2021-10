Klopp reageert geprikkeld na incident met Simeone: "Jij bent geen mooi persoon dat je hier een verhaal wil uithalen"

De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Liverpool stond bol van de spanning, ook naast het veld. Liverpool kwam 0-2 voor, maar Atlético trok de stand gelijk. Uiteindelijk wonnen de Engelsen, maar achteraf bleek Diego Simeone niet de beste verliezer.

Na de match stormde Simeone de catacomben in terwijl Jürgen Klopp hem een hand wou geven. De Duitse trainer van de Reds bleef duidelijk verveeld met het incident staan. Achteraf kreeg hij er een vraag over, maar reageerde hij geprikkeld.

"Ik wilde een hand geven, hij niet. Ik ben emotioneel, hij is emotioneel. En jij bent geen mooi persoon omdat je hier een verhaal wil uithalen. Jij zegt dat ik boos was. Wel, nu ben ik boos, omdat jij me deze vraag stelt", klonk het bij Klopp.